Vigili fuoco su cupola Basilica Superga per lastra pericolante

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Delicata operazione dei vigili del fuoco di Torino, impegnati sulla cupola della Basilica di Superga. L'unità specializzata in manovre speleo hanno raggiunto la sommità della struttura, ad oltre sessanta metri d'altezza, per rimuovere una lastra di piombo di un metro quadro pericolante.

I vigili del fuoco hanno utilizzato le corde da scalata per mettere in sicurezza la cupola. Sul posto anche il personale della Soprintendenza ai beni culturali e quello dell'agenzia del Demanio, che ha coordinato l'attività. (ANSA).