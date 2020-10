Sequestrate nel Vercellese ville e terreni per 1,5 milioni

(ANSA) - VERCELLI, 08 OTT - La Guardia di Finanza di Vercelli ha sequestrato beni immobili per 1,5 milioni di euro ad una nota famiglia di etnia rom del territorio. Le indagini sono state condotte insieme con la Direzione Investigativa Antimafia di Milano e il Reparto Operativo dei Carabinieri di Bergamo, e ha riguardato in particolare 6 persone che risiedono da anni tra i comuni di Gattinara e Rovasenda, già gravate da condanne per reati contro la persona e il patrimonio.

Sequestrate tre ville di pregio e due terreni a loro riconducibili, sotto controllo ora dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Torino. Quest'ultimo ha emesso il provvedimento di sequestro eseguito dai finanzieri vercellesi su richiesta del direttore della Dia; gli inquirenti hanno ricostruito gli investimenti patrimoniali della famiglia, accertando il nesso tra attività delittuosa e flussi di denaro impiegati poi nell'acquisto delle case di lusso. Le abitazioni di prestigio, è emerso durante le indagini, non erano coerenti con i redditi delle persone coinvolte. (ANSA).