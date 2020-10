Scoppio Quargnento: dopo 11 mesi torna al lavoro Vvf ferito

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 OTT - E' tornato in servizio, oggi, Giuliano Dovero, il caposquadra dei Vigili del fuoco che rimase ferite nello scoppio della cascina di Quargnento, in provincia e di Alessandria, nel quale, nella notte tra il 4 e 5 novembre morirono i suoi colleghi Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido. A lui è andato il saluto del Capo del Corpo Fabio Dattilo e di tutti i colleghi d'Italia: 'Bentornato Giuliano!' Quella notte, oltre a Dodero rimasero feriti il collega Luca Graziano Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo. Per quello scoppio sono a processo, accusati di omicidio plurimo doloso aggravato, i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco. La prossima udienza è in calendario il 16 ottobre in Corte d'Assise. (ANSA).