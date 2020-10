Riaprono scuole Limone ma situazione resta difficile

(ANSA) - CUNEO, 08 OTT - La statale 20 del Colle di Tenda, devastata dal maltempo dei giorni scorsi, resta aperta solo fino a Vernante e accessibile esclusivamente a residenti e soccorritori per Limone (Cuneo). Da oggi le scuole del paese sono riaperte ed è ripreso il servizio scuolabus delle medie per Vernante.

Nella località turistica si continua a spalare e togliere sassi e fango, mentre proseguono le verifiche sui condomini e palazzi danneggiati: una decina di edifici sono inagibili. Ieri hanno riaperto gli altri valichi alpini verso la Francia, colle dell'Agnello e colle della Lombarda; restano chiuse nove strade provinciali nel Cuneese nelle valli Tanaro, Vermenagna e Gesso, con alcune frazioni isolate: Upega e Viozene sono raggiungibili solo dalla Liguria. La statale 28 tra valle Tanaro e Liguria è percorribile solo con sensi unici alternati per le frane.

(ANSA).