Imprese Cuneo ottimiste, produzione pre-pandemia nel 2021

(ANSA) - CUNEO, 08 OTT - Il Covid continua a creare difficoltà alle aziende della provincia di Cuneo, ma rispetto a tre mesi fa sono meno pessimiste. Quasi la metà conta di tornare ai livelli di produzione pre-pandemia già nel 2021. Lo rivela l'indagine congiunturale presentata oggi da Confindustria Cuneo, oltre trecento interviste per capire sensazioni e prospettive degli imprenditori.

Il presidente e il direttore di Confindustria Cuneo, Mauro Gola e Giuliana Cirio, con Elena Angaramo dell'Ufficio studi dell'associazione, hanno presentato gli esiti dell'indagine di previsione. Rispetto al crollo della fiducia registrato a giugno, pur a fronte di numeri che restano negativi rispetto al 2019, si registra la risalita, in alcuni casi molto significativa, di diversi indici. "Si evidenzia ancora una volta la capacità di reazione del tessuto industriale cuneese", ha detto Gola. Si riduce poi la quota di aziende interessata dal ricorso alla Cig (28,6% in totale) e meno dell'1% degli intervistati ha dichiarato di aver subìto un danno così grave da mettere a forte rischio la sopravvivenza stessa dell'impresa. Il 43,6% delle imprese manifatturiere della Granda stima un recupero dei livelli di fatturato pre-crisi entro il 2021.

Sempre stamane Matteo Rossi Sebaste, da poco nominato alla guida dei giovani di Confindustria Cuneo, ha spiegato i contenuti del bando "Giovani per i giovani", che vede imprenditori di nuova generazione attivi nel favorire la concretizzazione di idee imprenditoriali dei coetanei. Il bando, rivolto agli under 35, scade a fine novembre. (ANSA).