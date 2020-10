Frana su strada Italia-Svizzera, disagi per i frontalieri

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 08 OTT - Una frana caduta nella tarda serata di ieri a Camedo, in Svizzera, ha costretto stamattina i frontalieri dell'Ossola ad allungare il tragitto per recarsi al lavoro in Canton Ticino.

Camedo è il primo paese oltre la frontiera, che divide la valle Vigezzo (VCO) e il Ticino (Svizzera). La strada interessata è quella percorsa giornalmente da centinaia e centinaia di frontalieri. Diversi massi, anche di dimensioni significative, sono caduti sull'asse stradale, probabile conseguenza del maltempo dei giorni scorsi. "Dalle autorità svizzere ho saputo che non ci sono le condizioni al momento per mandare sul versante franato le squadre di disgaggiatori, pertanto la strada rimarrà chiusa e i frontalieri sono obbligati a transitare lungo la strada della valle Cannobina fino a Cannobio e poi percorrere la statale 34 verso la Svizzera", spiega Antonio Locatelli, del Coordinamento provinciale dei frontalieri del Vco. Inevitabili i disagi. (ANSA).