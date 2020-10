Frana Camedo, tempi lunghi per riaprire strada dei frontalieri

(ANSA) - RE (VCO), 08 OTT - Potrebbe restare chiusa per un paio di settimane la strada che unisce la Valle Vigezzo (VCO) al Canton Ticino (Svizzera), arteria di montagna utilizzata da centinaia di frontalieri per raggiungere il posto di lavoro.

Sulla strada è caduta la notte scorsa una frana all'altezza di Camedo, primo comune poco oltre la frontiera. Stamani i tecnici hanno fatto un sopralluogo.

Massimo Patritti, sindaco di Re (VCO), comune italiano della valle Vigezzo a ridosso del confine, dice che "l'apertura andrà un po' per le lunghe in quanto si dovrà procedere alla messa in sicurezza del versante e poi dare il via alle opere di sgombero''.

Il solo collegamento attraverso la Valle Vigezzo e la Centovalli è garantito dal treno della 'Vigezzina' che collega Locarno (Svizzera) a Domodossola. (ANSA).