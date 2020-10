Comitato Emergenza Cultura, Regione non ci abbandoni

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Presidio dei lavoratori dello spettacolo davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Rappresentanti del mondo del teatro, dei musei, dello spettacolo dal vivo e delle guide turistiche hanno esposto cartelli in cui invitano la Regione a "non abbandonare la cultura", considerata sinonimo di "massimo sviluppo sostenibile", e la invitano a "investire in azioni culturali".

"La Regione sta abbandonando il mondo della cultura piemontese, ormai allo sbaraglio? Perché non rispetta gli impegni presi a maggio, non convoca come promesso un Tavolo Generale della Cultura e non pubblica gli attesi bandi dotati delle risorse stabilite nel bilancio di previsione?", sono le domande scritte su un volantino distribuito dai partecipanti al presidio. "Quando verrà riconosciuto che la cultura è un'industria con il suo indotto e la sua forte ricaduta sul territorio?", chiede Gabriele Boccaccini, presidente del Comitato che ha organizzato la manifestazione. "Abbiamo bisogno di segnali forti, la Regione convochi il tavolo e pubblichi i bandi promessi, prima che i nostri tecnici e gli attori siano obbligati ad andar a raccogliere pomodori", aggiunge Fabrizio Gavosto, di Mirabilia.

Domande raccolte dall'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio, che rassicura i lavoratori del settore: "Stiamo organizzando il tavolo cultura per il 22 ottobre e la prossima settimana verranno assegnati gli stanziamenti per i bandi. Vi siamo vicini". (ANSA).