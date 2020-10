Cinema: esce 'Creators-The Past',colossal con tanto Piemonte

(ANSA) - BIELLA, 08 OTT - E' stato girato nel Biellese, nel Canavese e in Valle d'Aosta, ma anche su lago d'Orta e alla Sacradi S.Michele, in valle di Susa, il colossal 'Creators-The Past', approdato oggi nei cinema italiani. Opera prima del regista Piergiuseppe Zaia, la pellicola annovera attori di fama internazionale, come William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek), Gerard Depardieu e Bruce Payne, mentre tra i doppiatori spiccano i nomi di Giancarlo Giannini e Luca Ward.

Biella ha contribuito in larga misura alla nascita del film con location e finanziamenti. Un evento importantissimo per il rilancio del territorio", spiega Mauro Benedetti, giornalista biellese editore del 'Gruppo Advanced'. "A inizio primavera, circa 260 sale in tutta Italia avevano già scaricato il trailer del film, ma il Covid-19 ha stoppato tutto. Dopo il disastro atmosferico dei giorni scorsi, questo debutto rappresenta di certo un'ottima vetrina nazionale per noi".

Al lungometraggio, le cui riprese sono iniziate nel 2014, hanno partecipato anche il colorist Walter Volpatto (piemontese di origini, ma hollywoodiano da venti), e l'attrice esordiente Eleonora Fani. (ANSA).