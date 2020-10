Castelli di Cannero, confermato obiettivo riapertura nel '22

(ANSA) - CANNERO, 08 OTT - A un anno dalla presentazione ufficiale del progetto di recupero dei Castelli di Cannero (VCO), sul Lago Maggiore, procedono a buon ritmo i lavori di restauro della fortezza, un'opera complessa avviata cinquecento anni dopo l'insediamento da parte di Ludovico Borromeo nella rocca maggiore da allora battezzata Vitaliana.

''Ad oggi - spiega l'ufficio stampa di Terre Borromee - l'intervento si è concentrato nell'ala nord del castello, nella Corte Vitaliana e nella Corte Malpaga permettendo il consolidamento e il reintegro delle superfici murarie dell'area.

Per questo tipo di restauro sono state utilizzate malte con cromie e granulometria studiate per ricreare un effetto il più possibile fedele a quello originario. Il progetto che riporterà in vita come museo interattivo i Castelli di Cannero è nato da un'accurata indagine archeologica e da una ricerca d'archivio avviate nel 2016''.

Nonostante lo stop imposto dal lockdown, i tempi previsti per la realizzazione dei lavori rimangono invariati. L'obiettivo è "aprire entro il 2022 questo luogo culturale innovativo e multimediale per generare nuovo interesse verso la destinazione del Lago Maggiore che comprende anche le Isole Borromee, Parco Pallavicino, la Rocca di Angera e gli altri siti turistici della zona". (ANSA).