Alpitour punta sull'Italia per l'inverno e sbarca a Sestriere

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Il gruppo Alpitour focalizza le sue proposte all'interno dei confini nazionali anche per la stagione invernale. Sono allo studio proposte ad hoc per city break, anche alla scoperta di itinerari culturali, enogastronomici e di bellezza artistica, oltre ad una più strutturata offerta per la montagna.

In questo percorso sbarca a Sestriere, nel comprensorio sciistico della Vialattea, uno dei più grandi al mondo, Il Bravo Sestriere, un hotel di 61 camere completamente ristrutturate. La struttura verrà proposta in Italia in esclusiva da Bravo Club che ha siglato un accordo con Abc, proprietaria di hotel, rifugi e appartamenti, parte della società Sestriere che gestisce il comprensorio della Vialattea, quinto al mondo per estensione.

"Siamo orgogliosi del ritorno di un Bravo Club in montagna, - afferma Gianmaria Patti, Brand Manager di Bravo Club - grazie alla collaborazione con il Gruppo Abc e con l'aiuto di Turismo Torino e Provincia saremo in grado di offrire una vacanza ricca di attività". "Il Gruppo Abc - continua Carlo Garutti, presidente Abc Group - è onorato di poter collaborare con una realtà leader nel settore turistico come Alpitour World.".

"Siamo orgogliosi - sottolinea Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia - di aver collaborato al buon esito di questo investimento da parte di un operatore leader a livello mondiale come Alpitour World. Il Bravo Sestriere contribuirà non solo ad arricchire l'offerta del nostro territorio in alta quota, ma sarà un punto di partenza per scoprire anche Torino.

L'accordo, in via di definizione, con Trenitalia/Frecciarossa permetterà inoltre di alimentare il turismo della montagna verso l'alta Val di Susa, unica destinazione italiana assistita da un treno ad alta velocità". (ANSA).