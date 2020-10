Al teatro Carignano 'attimi' di vita di Cesare Pavese

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Il teatro Carignano ha dedicato una serata intensa e poetica a Cesare Pavese in occasione dei 70 anni dalla scomparsa. "Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi" è il titolo scelto per ripercorrere la sua storia di uomo e scrittore attraverso le poesie e i romanzi, i diari e le traduzioni.

Dopo i saluti istituzionali di Lamberto Vallarino Gancia, presidente del Teatro Stabile di Torino e Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura, sono intervenuti Valter Boggione dell'Università di Torino, l'ex magistrato Paolo Borgna, i giornalisti e scrittori Lorenzo Mondo e Bruno Quaranta, il direttore della fondazione Cesare Pavese Pierluigi Vaccaneo. In scena, i giovani attori Roberta Lanave e Marcello Spinetta, che hanno letto brani dello scrittore. Una serata curata e moderata con maestria dal regista Giulio Graglia che è riuscito a dare un ritmo veloce e piacevole all'incontro, durato quasi due ore, alternando le parole ai filmati e alle testimonianze. Una narrazione partita da Santo Stefano Belbo e proseguita a Torino, con gli anni della formazione al liceo D'Azeglio, l'attività all'Einaudi, l'esperienza del confino, per approdare alla celebrità negli anni '40 fino agli amori sempre delusi. Con una sorpresa finale: le note di Alice guarda i gatti di Francesco De Gregori, dedicata dal cantautore allo scrittore La serata è stata organizzata dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale in collaborazione con Fondazione Cesare Pavese, Università degli Studi di Torino, Rai Teche. (ANSA).