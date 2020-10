Al Musli il premio Museo Amico dell'Unicef

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - Secondo riconoscimento dell'anno per il Musli, il Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia con sede a Palazzo Barolo a Torino. Dopo il Premio Andersen 2020, il Museo ha ricevuto dal Comitato provinciale di Torino per l'Unicef l'attestato di merito "Museo Amico dell'Unicef", per le significative attività e proposte educativo-didattiche realizzate a tutela del diritto dei minori, all'istruzione e alla conoscenza della storia della Scuola italiana e della sua evoluzione.

"Ringraziamo il presidente Antonio Sgroi e tutto il Comitato Unicef, con cui condividiamo finalità e obiettivi di difesa e tutela dell'infanzia e ci auguriamo che questo possa essere l'inizio di una fattiva collaborazione futura" dice Pompeo Vagliani, presidente della Fondazione Tancredi di Barolo.

(ANSA).