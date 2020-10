Università: premio Società Chimica Italiana a Giorgio Grillo

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Il ricercatore del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di UniTo Giorgio Grillo si è classificato primo nel Reaxys Sci Early Career Researcher Award 2020, premio che promuove i giovani talenti nel campo della ricerca chimica in Italia. Nicola Cavallini del Politecnico di Torino ha ottenuto il terzo premio, per un progetto di ricerca nel campo della chemiometria. Il progetto si focalizza sull'estrazione di informazione da segnali chimici per la costruzione di modelli matematici utili a vari scopi. Lo rende noto il Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana (Sci) ed Elsevier, leader mondiale nel fornire soluzioni informative nell'area della scienza e della salute.

Grillo ha ottenuto il primo premio, per un progetto di ricerca riguardante la Green Chemistry e la valorizzazione di biomasse vegetali. Nello specifico il progetto indaga la possibilità di convertire, con tecnologie a microonde e ultrasuoni, la parte strutturale degli scarti vegetali in molecole piattaforma, come zuccheri e acidi organici, da cui ottenere molecole dall'elevato valore aggiunto.

"Alla base del mio progetto - spiega Grillo - c'è l'idea di utilizzare tecnologie non convenzionali come le microonde e gli ultrasuoni per ottenere, dagli scarti di biomasse vegetali, metaboliti primari e secondari come polifenoli e lignine, interessanti sia dal punto di vista nutraceutico e farmaceutico che da quello industriale". (ANSA).