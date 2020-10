Tv: designer piemontese Giordano veste protagonisti Mare Fuori

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - La serie sul carcere minorile, Mare Fuori, da stasera in prima serata su Rai2, sceglie il brand Stories Milano del designer piemontese Stefano Giordano per vestire i protagonisti.

La serie racconta le storie di settanta detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli: 50 maschi e 20 femmine. Quando entrano i ragazzi hanno sempre meno di 18 anni e lo fanno perché hanno "sbagliato". La serie è diretta da Carmine Elia, co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Antonio D'Aquino, Massimiliano Caiazzi, Giacomo Gorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammiratio.

"Ho scelto di fare della sostenibilità la mia bandiera, ma so benissimo che questa non può esserci senza una precisa educazione sociale. Occorre sviluppare, soprattutto nelle nuove generazioni, nel nostro futuro, una precisa attitudine al rispetto", spiega Giordano che ha il quartiere generale del suo brand nelle Langhe.

I capi presenti nella Serie tv Mare Fuori saranno acquistabili, in edizione limitata, sull'ecommerce del brand.

