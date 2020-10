Michelin scommette su Italia, 308mln dal 2016

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Michelin scommette sull'Italia, dove dal 2016 ha investito 308 milioni di euro e dove dà lavoro a 3.800 persone. Lo ha sottolineato il presidente e amministratore delegato di Michelin Italiana, Simone Miatton, all'inaugurazione del nuovo European Distribution Center Michelin di Torino, che permetterà di consegnare i pneumatici entro 24 ore dalla richiesta in tutta l'Italia continentale e in 48 ore nelle isole.

Il nuovo magazzino si estende su un'area di 60.000 metri quadri, pari a circa 8 campi da calcio messi insieme e ha un'altezza di circa 12 metri, quanto un Airbus A320. Ha una capacità di stoccaggio equivalente a 430.000 pneumatici vettura.

Per contribuire concretamente all'abbellimento dell'area e a testimonianza del rapporto che lega la Michelin alla città, è stata chiesta la realizzazione di un murale lungo i 300 metri di muro perimetrale del nuovo magazzino a 15 street artist torinesi.

"È l'ennesima dimostrazione della vicinanza di Michelin al nostro territorio. È importante anche la location che ha permesso di recuperare suolo senza consumarne altro. Un'azienda è parte integrante di una comunità", ha detto la sindaca Chiara Appendino. (ANSA).