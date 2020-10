Maltempo:Cirio, Genio realizzerà ponte provvisorio sul Sesia

(ANSA) - NOVARA, 07 OTT - 'Ieri l'Esercito ha effettuato con i reparti del Genio un sopralluogo a Romagnano; saranno proprio i militari a realizzare un ponte provvisorio. L'obiettivo è quello di ristabilire al più presto un collegamento tra le due province, in un'area che prevede frequentissimi interscambi''.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo che il maltempo del fine settimana ha fatto crollare il ponte sulla Sesia che collega le province di Vercelli e di Novara.

I lavori per rimuovere le macerie del ponte dal letto del fiume sono già iniziati. Tra le proposte prese in considerazione per riallacciare i collegamenti tra le due province piemontesi anche quella di utilizzare il vecchio ponte, ormai dismesso, della linea ferroviaria Santhià-Arona, ma è una soluzione di difficile attuazione. (ANSA).