Lovers Film Festival, nuova immagine e premio

Luca Tommassini protagonista del talk con la direttrice Vladimir Luxuria 'Una vita in movimento', l'immagine dell'edizione 2020 del fumettista Leo Ortolani e un nuovo premio del Torino Pride per il film che affronta nel modo più efficace i temi dell'attivismo e dell'autodeterminazione.

Sono alcune delle novità del Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi Lgbtqi, in programma in presenza dal 22 al 25 ottobre al Cinema Massimo di Torino.

Le novità cominciano proprio con l'immagine guida del Festival ispirata alla 'Dolce vita' di Fellini rivisitata da Ortolani in chiave Lgbtqi, con una trasposizione trans di Anita Ekberg vestita coi colori della rainbow flag. Altra innovazione, l'introduzione di un quarto premio che si affianca alle 3 sezioni competitive del Festival e al premio speciale dedicato a Giò Stajano. Un premio voluto dal Coordinamento Torino Pride per sancire il ruolo cardine che ha il cinema nella lotta per i diritti. Un'edizione ricca, che avrà come sempre molti ospiti, e fra questi il ballerino, coreografo, regista e direttore artistico Luca Tommassini protagonista di una serata in cui sarà anche proiettato fuori concorso 'And then we danced' di Levan Akin, molto apprezzato alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes e candidato dalla Svezia agli Oscar 2020.

