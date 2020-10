Giornate Fai, sette luoghi del Piemonte in due week end

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Sette luoghi del Piemonte fanno parte del percorso proposto dal Fondo Ambiente Italiano per i week end delle Giornate Fai d'Autunno, nell'edizione dedicata a Giulia Maria Crespi, scomparsa a luglio. Per la prima volta è previsto un doppio appuntamento: sabato 17 e domenica 18 ottobre, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Fa parte del percorso il Castello del Valentino, a Torino, inserito dal 1997 nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, oggi sede del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Torino. Si potranno visitare, al piano nobile, il salone d'onore, affrescato da Isidoro Bianchi da Campione tra il 1633 e il 1642, e le stanze più significative dei due appartamenti reali collegati: quello destinato a Cristina, connotato da stucchi dorati, e quello destinato al principe ereditario (il futuro Carlo Emanuele II), con una decorazione più sobria di stucchi bianchi e rappresentazioni pittoriche, opera di Alessandro Casella. A piano terra, dove si visiterà la piccola cappella, con pianta rettangolare e finemente ornata con stucchi bianchi raffiguranti elementi vegetali, festoni di fiori e frutta e testine di putti.

Sarà aperto solo nel secondo week end il Parco di Villa Ceriana a Castagneto Po (Torino), grazie alla Croce Rossa italiana che lo ha ricevuto in dono dalla Fondazione Alwaleed Philanthropies, presieduta dal principe saudita.

Le altre sedi piemontesi del Fai saranno aperte in entrambi i week end. Ad Alessandria si potranno visitare tre opere dell'architetto milanese Ignazio Gardella (1905-1999): Le Case per gli impiegati della Borsalino commissionate dal cappellificio Borsalino per i propri dipendenti, il Presidio Riabilitativo Teresio Borsalino e il Sanatorio Antitubercolare Vittorio Emanuele II. Saranno organizzate visite al Castello medievale di Calosso (Asti) e, a Biella, alla Cascina Pilota Zegna. (ANSA).