Covid: in Piemonte 287 contagi e 2 morti, ricoveri stabili

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - E' di 287 nuovi contagi, 194 dei quali asintomatici, e due morti il bilancio dell'emergenza Coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore. L'Unità di crisi regionale segnala anche 65 guariti; e mentre il numero dei ricoverati in terapia intensiva resta invariato (15), quelli non in terapia intensiva sono quattro in più rispetto a ieri (297) Dall'inizio della pandemia, in Piemonte ci sono stati 4.172 decessi, 36.858 contagi e 28.481 guariti. I tamponi diagnostici finora processati sono 763.688, di cui 419.163 risultati negativi. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.412.

