Covid: Gruppo Sella e Studio Ratti disegnano uffici futuro

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Il gruppo Sella e lo studio Cra - Carlo Ratti Associati ripensano gli spazi di lavoro e gli uffici del futuro, dando vita ad ambienti più adatti a lavorare nel nuovo contesto caratterizzato dalla trasformazione digitale e dall'open innovation per rispondere alle sfide post-pandemia Covid-19. Il progetto pilota di questa collaborazione sarà a Torino, nell'immobile acquistato recentemente dal gruppo Sella per realizzare un nuovo polo con spazi dedicati ai servizi bancari e finanziari, al Fintech e all'innovazione, che contraddistinguono l'attività del Gruppo.

Il progetto rimette al centro l'importanza dell'ufficio come luogo di socialità e motore di innovazione. Caratteristiche principali saranno la realizzazione di diversi spazi per favorire lo scambio di idee e la nascita di nuovi progetti, le postazioni di lavoro saranno organizzate secondo il paradigma dell'hot-desking, cioè la stessa postazione potrà essere utilizzata da più dipendenti in maniera totalmente sicura attraverso un sistema di sanificazione che si attiva a ogni cambio e verrà sperimentato un nuovo sistema di circolazione dell'aria che include l'utilizzo di finestre smart che limitano la circolazione di micro-organismi nell'aria aumentando al tempo stesso l'efficienza energetica.

Il gruppo Sella nel 2019 ha acquistato il complesso di corso Galileo Ferraris 32 a Torino, che fu sede della Juventus dal 2002 al 2018, con un'area di 5.000 mq. I nuovi spazi si affiancano a quelli di Palazzo Bricherasio, dove ha sede Banca Patrimoni Sella & C., lspecializzata in private banking e wealth management. (ANSA).