Archivio Stato, medicina e sanità fra '700 e '900

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - 'Tamarindo e sangue di drago, chinino e aspirina. Medicina e sanità tra Seicento e Novecento'.

E' il suggestivo tema della giornata di apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Torino per l'edizione 2020 della campagna 'Domeniche di Carta', che quest'anno ha come argomento la tutela della salute pubblica, la storia della medicina, le epidemie, le misure di contenimento e le reazioni della popolazione, i rimedi sanitari innovativi, gli Ospedali e gli antichi medicamenti.

Domenica 11 ottobre è in programma una mostra di documenti attraverso quattro secoli durante i quali le istituzioni hanno dovuto affrontare più volte il problema della malattia e della tutela della salute pubblica. Al termine della visita guidata, i tecnici del laboratorio di Restauro mostreranno al pubblico due tipi di intervento, il restauro meccanico e manuale della carta, mentre gli esperti della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle D'Aosta illustreranno l'attività di tutela nello specifico settore del restauro e della collaborazione tra i due Istituti. (ANSA).