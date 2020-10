Al via Imag-E, tour elettrico dalle colline Unesco a Torino

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Promuovere la transizione alla green economy e stimolare la riflessione sulla mobilità sostenibile ripartendo da piccole imprese, artigianato e turismo. Questo l'obiettivo di IMAG-E Tour, terza edizione del tour riservato ai veicoli elettrici tra i territori di Langhe Roero Monferrato e Torino in programma dal 9 all'11 ottobre, quando una 'carovana' silenziosa e green di auto, furgoni, scooter, partirà da Guarene per raggiungere il capoluogo piemontese toccando 25 comuni.

Promosso da Associazione Greencommerce e Greenews.info, il tour coinvolgerà imprenditori, manager, amministratori pubblici, giornalisti e cittadini che verranno invitati a sedersi alla guida dei veicoli elettrici diventando così testimonial di una mobilità più sostenibile. Tra le curiosità di quest'anno la partecipazione di un veicolo commerciale elettrico Made in Piedmont, l'Epic0 a marchio Regis, progettato per la logistica dell'ultimo miglio e realizzato a Biella, e del prototipo Blizz Primatist dell'industriale e pilota torinese Gianmaria Aghem, che dopo i record di velocità e autonomia in pista, si cimenterà per la prima volta in una guida 'slow' fra le colline patrimonio Unesco. Chiuderà l'evento la parata #electricpride fra le vie di Torino. (ANSA).