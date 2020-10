A Mondovì master di secondo livello in Ict

(ANSA) - CUNEO, 07 OTT - Confindustria Cuneo ha ospitato la presentazione del master universitario biennale di secondo livello in "Information & communication technology (Ict)", in collaborazione con il Politecnico di Torino, con lezioni in presenza presso la sede di Mondovì (Cuneo).

"L'iniziativa formativa punta a essere una risposta concreta al fabbisogno di competenze del territorio nel medio termine: il master è indirizzato ad aziende del settore manifatturiero che abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso di trasformazione digitale e ad aziende del settore Ict", spiegano Franco Deregibus e Enrico Macii, rispettivamente coordinatore tecnico dell'Area innovazione dell'associazione e professore ordinario del Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio del Politecnico di Torino. "Si vuole creare - aggiungono - una nuova generazione di specialisti in grado di applicare le più avanzate tecnologie nel campo dell'informatica, applicata in particolare alle tematiche della trasformazione digitale delle aziende".

I requisiti per poter partecipare al master (da 12 a 20 partecipanti): laurea magistrale in ingegneria e dall'età massima di 29 anni. Il progetto rientra in un bando regionale finanziato con fondi europei: prevede l'assunzione come apprendisti, per i candidati selezionati, presso le aziende partner, oltre a sgravi contributivi, fiscali e retributivi.

