Premio Pavese, a 70 anni dalla morte scava nell'infanzia

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Un'immagine guida, la prima in 70 anni, disegnata da Paolo Galletto e che ritrae Cesare Pavese bambino seduto di spalle che guarda le Langhe, il ritorno alla sezione Narrativa, l'intervista inedita alla nipote Maria Luisa Sini e a Gabriella Scaglione, figlia di Pinolo Scaglione, il Nuto de 'La luna e i falò', sono alcune delle novità del 37/o Premio Cesare Pavese. Se ne parlerà domani al Polo del '900 di Torino con i giurati: Alberto Sinigaglia, presidente, Gian Arturo Ferrari, Giulia Boringhieri, Claudio Marazzini, Pierluigi Vaccaneo e Chiara Fenoglio. Si tratta di un'edizione fortemente voluta, anche in questo anno del Covid, pensata per omaggiare Pavese a 70 anni dalla morte. In questo senso va anche il nuovo bando creato per gli studenti delle scuole superiori italiane invitati a scrivere un breve saggio o riflessione critica partendo dalle parole di Pavese in 'La luna e i falò' in cui si parla dell'infanzia, il tema di questa edizione e anche dell'intervista alla nipote Maria Luisa Sani che racconta proprio il rapporto di pavese con la infanzia sua e dei suoi amati nipoti con i qwuali era solto giocare e intrattenersi. (ANSA).