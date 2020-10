Mese Educazione Finanziaria: eventi al Museo del Risparmio

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Un workshop online sull'educazione finanziaria dei centennials tra digitale e innovazione didattica (12 ottobre); la presentazione dei risultati della nuova ricerca del Museo del Risparmio con Episteme sulle capacità di sopportazione e di reazione di fronte ai rischi della pandemia (27 ottobre); l'incontro con Mauro Del Corno autore del libro "La finanza spiegata bene" (29 ottobre).

Sono le principali iniziative del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo in occasione del Mese dell'Educazione Finanziaria, Si tratta di eventi online e in presenza, dedicati ad adulti e famiglie, scuole e operatori di settore, incentrati sul tema delle scelte finanziarie ai tempi del Covid-19. Le iniziative del primo museo al mondo dedicato all'educazione finanziaria si inseriscono nell'ampio palinsesto annuale che presenta quest'anno importanti novità come la possibilità di visitarlo interamente da remoto, anche grazie a numerosi video, e di scaricare app innovative per familiarizzare con la complessa artedella gestione del denaro. Per le attività è richiesta l'iscrizione obbligatoria all'indirizzo prenotazioniMDR@operalaboratori.com (ANSA).