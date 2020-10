Maltempo: danni alle risaie, Ente Risi scrive a due Regioni

(ANSA) - VERCELLI, 06 OTT - Il presidente dell'Ente Nazionale Risi, Paolo Carrà, dopo l'incontro avvenuto ieri a Vercelli con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato una nota agli assessori di Regione Piemonte, Marco Protopapa, e Regione Lombardia, Fabio Rolfi, per sensibilizzarli sui danni che si sono verificati sabato scorso a seguito degli eventi alluvionali. "L'acqua, arrivata con forza nei campi, ha determinato forti danni al riso - spiega Carrà - , che in alcuni casi, dove è stato piegato dall'acqua, non potrà essere raccolto, mentre per quello totalmente sommerso dall'onda di piena è prevedibile un notevole deprezzamento della qualità che si ripercuoterà sul collocamento finale".

Carrà invita anche i due assessorati a lavorare per il ripristino della rete irrigua, che ha subito forti danni. Nel Vercellese un tratto del Canale Cavour ha registrato una profonda lesione e questo mette a rischio l'irrigazione, a partire da marzo 2021, di tutte le risaie del Novarese e Lomellina. "Il ripristino della rete - prosegue Carrà - è fondamentale non solo per la futura coltivazione, ma anche per continuare a svolgere quella funzione di regimazione delle acque in eccesso, che è di interesse pubblico". (ANSA).