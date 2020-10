Maltempo: Limone, 200 volontari ancora impegnati a rimuovere detriti

(ANSA) - CUNEO, 06 OTT - A Limone Piemonte (Cuneo), ci sono ancora oggi oltre 200 volontari impegnati nella rimozione di sassi e fango da strade e abitazioni, garage allagati e negozi danneggiati. L'accesso al paese è bloccato a valle, nel Comune di Vernante, ma si può arrivare in paese in treno.

L'amministrazione comunale spiega che "il tratto di strada statale 20 del Colle di Tenda all'altezza del bar Zona Verde colpito dalle frane resterà completamente chiuso per tutta la giornata". Sulla statale 20, da e verso Limone, continua ad essere consentita la circolazione a senso unico alternato dalle 6,30 alle 20,30 ai residenti "per motivi di lavoro e urgenze, per necessità manutenzione impianti sciistici della Lift spa, per acquisto provvigioni delle famiglie limonesi, cercando di limitare il più possibile il numero di mezzi e persone in circolazione". Ancora vietato il transito in ingresso per i proprietari seconde case e per l'attività dei cantieri ordinari.

(ANSA).