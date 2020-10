Imprese Piemonte meno pessimiste, pericoloso nuovo lockdown

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Le imprese piemontesi sono un po' meno pessimiste rispetto a luglio, ma restano ancora molto prudenti. Tutti gli indicatori sul quarto trimestre - secondo l'indagine congiunturale presentata dagli industriali di Torino e del Piemonte - sono ancora negativi: -4,5% l'occupazione, -11,5% la produzione, -14,3% i nuovi ordini, -20,5% la redditività. Cala la cassa integrazione e risale il tasso di utilizzo degli impianti, restano depressi gli investimenti. Si attenua la crisi del terziario.

"Regna l'incertezza ovunque. Ci auguriamo che non si vada incontro a un nuovo lockdown, sarebbe la fine del Paese e delle nostre imprese", afferma il presidente degli industriali torinesi, Alberto Marsiaj. "Non è opportuno parlare di ripresa, ma una ripartenza c'è. Le imprese piemontesi si sono rimesse in moto con una capacità d'azione encomiabile, ci stanno mettendo la faccia per ripartire e riconquistare fette di mercato", sottolinea il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay.

