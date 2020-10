Douja d'Or 'vino cibo e cultura', promossa nuova formula

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - La nuova formula della 'Douja d'Or', un concept che unisce vino, cibo, cultura e Monferrato, si è dimostrata vincente. In 4 weekend tra settembre e l'inizio di ottobre, nonostante le limitazioni imposte dalle norme anti-Covid, la risposta del pubblico è stata eccellente, è il bilancio degli organizzatori, la Camera di commercio di Asti e la sua azienda speciale, Piemonte Land of Perfection e Fondazione Asti Musei, con il contributo della Regione Piemonte.

Si è trattato del primo evento evento live del vino aperto al pubblico. Molti i sold out, malgrado l'arrivo del maltempo autunnale, alle Masterclass, alle centinaia degustazioni con una scelta tra 400 etichette da Piemonte Land in piazza San Secondo, al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a Palazzo Alfieri, alla Casa dell'Asti e a Palazzo Ottolenghi con il Vermouth.

Con il Menu della Douja, il Piatto della Douja, l'Aperitivo della Douja la kermesse si è allargata a gran parte del Monferrato astigiano. "Il successo dell'iniziativa legata al cibo tradizionale e tipico, con oltre 110 aderenti tra ristoranti, bar ed enoteche - commenta Erminio Renato Goria, presidente della Camera di commercio di Asti - ha dimostrato la volontà da parte del territorio di identificarsi in un evento che vuole valorizzare i prodotti tipici e le sue eccellenze".

Nelle prime tre settimane, inoltre, la mostra Asti città degli Arazzi' è stata visitata da 1200 persone. (ANSA).