Covid: chiese Torino come piccole Lourdes,proposta a vescovo

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Autorizzare il passaggio del Santissimo con l'ostensorio tra i fedeli. E' la proposta a "Sua Eccellenza Monsignor Cesare Nosiglia", arcivescovo di Torino, di alcuni sacerdoti della città. Se ne fa fa portavoce il giornalista cattolico Maurizio Scandurra. "In questo tempo d'incertezza e di prova causa Covid-19, - spiega - perché non fare delle chiese torinesi delle piccole Lourdes, autorizzando il passaggio del Santissimo con l'ostensorio tra i fedeli durante l'adorazione eucaristica? In un momento straordinario della vita dell'umanità, anche la fede dovrebbe esserlo altrettanto: in passato, durante carestie e pestilenze, si portavano in processione salme e reliquie di santi per impetrare ascolto e aiuto dal Cielo".

"Insieme al valore spirituale - prosegue Scandurra - il passare del Signore Gesù Sacramentato ricorda il cammino del Figlio di Dio proprio in mezzo agli ultimi: poveri, indigenti e malati. Un segno di fede, ma anche di devozione, conforto e speranza, specialmente per chi è anziano e solo. La storia della Chiesa - conclude Scandurra - abbonda di espressioni di santità che riponevano tutto nell'adorazione eucaristia ricevendo da essa grandi grazie, come il Santo Curato d'Ars. Confido nel buonsenso del nostro Episcopo: perché, oggi come ieri, possa essere lo stesso anche sotto la Mole". (ANSA).