Coronavirus: 40 nuovi letti Covid a Oftalmico, a novembre 80

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Alla presenza del governatore del Piemonte Alberto Cirio, è stata presentata oggi a Torino la nuova area di degenza Covid realizzata all'Ospedale Oftalmico: "40 posti immediatamente disponibili - ha sottolineato Cirio - che entro novembre saranno raddoppiati, con altri 25 più 15 di terapia sub-intensiva".

"Un ospedale che doveva essere chiuso - ha rimarcato il governatore - noi lo abbiamo riaperto, come abbiamo riaperto i laboratori e riassunto le persone necessarie a dare le risposte per una convivenza in sicurezza con il Covid".

"Siamo più preparati e questa battaglia contro il virus - ha aggiunto - e possiamo vincerla. Io però mi aspetto che tutti insieme si faccia una profonda riflessione e si ricordino i mesi di marzo e di aprile, tenendo a mente che la battaglia la vinciamo se continuiamo a rispettare le regole contro il contagio".

I nuovi posti letto sostituiscono il Covid Hospital che durante l'emergenza era stato creato all'interno delle Ogr, ora smantellato. L'investimento complessivo, di oltre 600 mila euro, è stato sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, attingendo dai risparmi su quanto a suo tempo stanziato per le Ogr. Venerdì è atteso l'ingresso dei primi pazienti.

Con Cirio hanno partecipato all'inaugurazione il commissario per la gestione delle politiche sanitarie dell'Unità di crisi Carlo Picco, il direttore dell'Oftalmico Michele Morandi, il commissario generale dell'Unità di crisi Vincenzo Coccolo, il coordinatore dell'area giuridica e della scuola Antonio Rinaudo.

(ANSA).