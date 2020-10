Cirio, con Liguria e Francia chiesto Fondo Solidarietà Ue

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - "Ho appena avuto conferma dal Dipartimento di Protezione Civile che insieme alla Liguria e alle Regioni francesi colpite abbiamo chiesto l'attivazione del Fondo di Solidarietà Europeo". L'annuncio è del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e riguarda la ricerca delle risorse necessarie per la ricostruzione dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi.

"Per il ripristino dei danni alluvionali - ha detto - Cirio ho chiesto oggi al Governo un miliardo di euro. E' una somma grande, ma il bilancio avrebbe potuto essere anche peggiore se i sindaci non fossero intervenuti con tempestività. Sulle risorse - ha sottolineato - sono fiducioso, perché ho avuto la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che mi ha detto che lo Stato c'è". (ANSA).