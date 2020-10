Alimentazione: 10 medici spiegano rapporto 'Carne e salute'

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - C'è il contributo di dieci medici nel libro "Carne e salute. Leggere con attenzione fa bene alla salute", l'iniziativa di Coalvi, il consorzio di tutela della razza piemontese presentata oggi a Torino. Un lavoro che invita ad approfondire le informazioni che circolano, comprese quelle di grandi organizzazioni internazionali come l'Oms, ugualmente da mettere in discussione. Nella pubblicazione c'è il parere di un cardiologo, di ginecologi, di una pediatra e di un geriatria, di uno specialista in medicina del lavoro e di un professore di anatomia umana, di un medico dello sport. L'obiettivo è quello di "informare, attraverso fonti scientifiche e accademiche, sui benefici dell'utilizzo delle migliori carni, e in particolare della rossa di Fassone di Razza Piemontese, la più magra e povera di colesterolo di tutte, con alcune caratteristiche simile al pesce azzurro, e promuoverne la corretta alimentazione". Nel libro viene smontata la teoria che l'uomo non sia nato anche carnivoro, argomentando dei risultati di studi archeologici che proverebbero la macellazione di animali in tempi molto antichi. L'utilizzo della carne viene analizzato in tutte le fasi della vita, ricordando che c'è anche chi, per determinate patologie, deve limitarne il consumo. Il cardiologo Simone Tresoldi, ad esempio, spiega che "se è vero che i prodotti di origine animale non dovrebbero occupare uno spazio eccessivo nel nostro menu quotidiano a causa della quantità di grassi e colesterolo che contengono, è importante sapere che non tutti i grassi sono uguali: alcuni non solo non sono dannosi ma costituiscono elementi protettivi per diverse patologie", L'indice aterogenico della carne di Fassone "è compreso tra 0,3 e 0,4, una fascia nella quale si trovano pesci cme l'orata e la trota".

Il libro, 64 pagine, verrà stampato in 20 mila copie e distribuito nelle macellerie a marchio Coalvi (quasi 300 in tutta Italia), può anche essere richiesto attraverso il sito Coalvi. (ANSA).