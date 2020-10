Morta presidente nazionale dell'Anpi Carla Nespolo

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - E' morta Carla Nespolo presidente nazionale dell'Anpi. A comunicarlo è proprio l'Anpi. "Con immenso dolore, comunichiamo - scrivono in una nota - la scomparsa della nostra amatissima Presidente nazionale, Carla Nespolo. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l'Anpi che Carla ha guidato dal novembre 2017 - prima donna Presidente - con grande sapienza, passione, intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin dalla sua nascita.

Non dimenticheremo mai il suo affetto nei confronti di tutti noi, la sua presenza continua anche negli ultimi mesi, durissimi, della malattia. Ciao comandante". (ANSA).