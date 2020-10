Juve: Costa torna al Bayern, De Sciglio va al Lione

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Il Bayern Monaco ha ufficializzato il ritorno di Douglas Costa: "Welcome back, Douglas", il messaggio social diramato dal club bavarese. L'esterno brasiliano lascia così la Juventus con la formula del prestito secco e ritrova il Bayern, dove aveva già militato tra il 2015 e il 2017 vincendo due campionati, una coppa di Germania e una Supercoppa di Germania.

Parte anche Mattia De Sciglio: il laterale difensivo è ufficialmente del Lione. "Arrivato nell'estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell'Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata" spiega il club bianconero in una nota. "Non è mai mancato, in questi 3 anni, l'impegno di Mattia per la causa bianconera - si legge ancora - e noi tutti ringraziamo De Sciglio, per questo vincente periodo insieme, e a cui facciamo un grande in bocca al lupo per la continuazione della sua carriera". (ANSA).