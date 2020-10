Canale Cavour danneggiato dalla piena nel Vercellese

(ANSA) - VERCELLI, 05 OTT - La piena dei giorni scorsi del torrente Cervo, che attraversa le province di Vercelli e Biella, ha provocato un serio danno al Canale Cavour, infrastruttura artificiale di metà ottocento, fondamentale per l'irrigazione delle campagne vercellesi e novaresi e in particolar modo per la coltivazione del riso. La furia dell'acqua ha danneggiato una colonna del Pontecanale sul Cervo, una struttura in mattone sopraelevata che permette al Canale Cavour di proseguire il suo percorso e superare il torrente. Il danno è avvenuto tra Formigliana e Balocco.

L'associazione d'irrigazione Ovest Sesia, che ha competenza sulla gestione e manutenzione della rete irrigua territoriale, invita la popolazione a non avvicinarsi al Pontecanale "perché - dicono - c'è un oggettivo rischio di crollo: non bisogna recarsi nelle sue vicinanze. Questo è quanto ci ha lasciato la piena: Il nostro Canale Cavour non è solo importante dal punto di vista architettonico, ingegneristico e storico, è la più grande arteria del sistema irriguo della nostra piana risicola". Questa mattina sono in corso le operazioni di scarico delle acque per portare il canale in asciutta e vedere da vicino il danno.

