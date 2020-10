Camera chiude festeggiamenti, cinque giorni con Torino

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Inaugurazioni, mostre, incontri, visite guidate, letture portfolio: chiude con un bilancio molto positivo il programma gratuito di festeggiamenti per i cinque anni di Camera durati cinque giorni. In particolare Esterno Notte ha portato la fotografia fuori, per le strade della città, coinvolgendo 80 realtà tra istituzioni, enti, privati cittadini Molte le iniziative: gli incontri con Elisa Medde, Francesca Seravalle e Giangavino Pazzola, curatore del Centro e referente Futures, Gianni Berengo Gardin - in Project Room con la nuova mostra 'Gianni Berengo Gardin e la Olivetti', Giovanna Calvenzi, Paolo Pellegrin e Domenico Quirico. Sono state organizzate visite della mostra 'Carousel', accompagnate da Paolo Ventura, dal direttore Walter Guadagnini e dalla co-curatrice Monica Poggi.

Le iniziative sono state patrocinate dalla Città di Torino e in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design, Torino Fringe Festival, Fiaf. (ANSA).