Ballottaggi: Oddone vince per 23 voti,Valenza a centrodestra

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 OTT - Il leghista Maurizio Oddone (coalizione di centrodestra) è il nuovo sindaco di Valenza. Con 3.999 voti (50,14%) ha sconfitto al ballottaggio Luca Ballerini (ex vicesindaco dell'amministrazione guidata da Gianluca Barbero, in corsa per il centrosinistra) che ha ottenuto 3.976 preferenze (49,86 %). Ancora, quindi, uno scarto minimo di 23 voti; al primo turno, con Ballerini davanti, erano stati 13.

Affluenza finale al 50,28% (primo turno 60,62). "Valenza ha votato con buonsenso e di questo ero sicuro. - il commento di Oddone - Ha scelto il cambiamento dopo 5 anni di amministrazione di centrosinistra, ha scelto il governo del fare. Ballerini è stato un bravo competitor, con cui oggi ci siamo abbracciati, con il quale ho intenzione di collaborare. Durante la campagna elettorale ci sono stati i leoni da tastiera, ma evidentemente non sono serviti". (ANSA).