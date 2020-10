Arte: Consapevolezza, 26 opere di Rosetta Vercellotti

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Le ultime opere di Rosetta Vercellotti, artista torinese esponente della pittura astratta e informale, saranno esposte presso lo Spazio Mouv di Torino. La mostra, che sarà inaugurata giovedì 8 ottobre alle 18, s'intitola Consapevolezza proprio a indicare il percorso compiuto in oltre quarant'anni da Rosetta. La sua è una continua ricerca sul colore, ma anche sulla luce e la spiritualità.

Un'evoluzione che porta l'artista a svelare quello che scopre nei suoi viaggi introspettivi I 26 quadri esposti, tutti nel catalogo in distribuzione gratuita, sono accompagnati da testi ispirati a riflessioni della pittrice.

"Le sciabolate di colore esprimono la qualità di una pittura sempre e comunque legata a momenti di sofferte passioni, al trascendentale, alla forza insinuante delle emozioni, che appaiono quali aspetti e luoghi d'incontri e di incommensurabili silenzi", commenta il critico Angelo Mistrangelo che nel 2015 ha firmato per lei la monografia "Rosetta Vercellotti il mondo dell'inconscio", presente nelle biblioteche del Metropolitan Museum of Art e del Guggenheim Museum di New York.

Rosetta Vercellotti ha iniziato a dipingere nel 1977. Ha esposto in varie mostre personali e collettive in Italia ed all'estero. Ha ricevuto numerosi premi. È risultata prima classificata per lo stile al Premio internazionale Trastevere nel 1996 e prima classificata per la pittura astratta al Premio Ripetta di Roma nel 1997. (ANSA).