Coronavirus: Piemonte, +173 positivi, 1 vittima

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - Con il risultato di altri 5004 tamponi, oggi sono 173 i nuovi contagi da Coronavirus comunicati dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Ieri l'incremento era stato di 279, a fronte dell'esito di 6570 tamponi.

Il bollettino quotidiano riporta anche un decesso, un ricoverato in più (in totale ora 13) nei reparti di terapia intensiva, +2 negli altri reparti (216). I nuovi guariti sono 86, le persone in isolamento domiciliare 3141. Il totale dei tamponi diagnostici effettuati dall'inizio della pandemia sale a 744.159, di cui 410.291 risultati negativi. (ANSA).