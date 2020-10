Calcio: Rincon rinnova fino al 2022 col Torino

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - L'avventura di Tomàs Rincon in granata proseguirà almeno per altri due anni: il centrocampista venezuelano, nonostante le voci di un suo possibile addio, ha prolungato il suo legame con il club granata per altre due stagioni.

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Tomas Rincon fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione successiva", fa sapere la società attraverso una nota ufficiale. (ANSA).