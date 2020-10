Vandali devastano centro congressi di Acqui Terme

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 02 OTT - Atti vandalici nel Centro Congressi in viale Antiche Terme, ad Acqui. Lo denuncia il Comune spiegando che sono stati danneggiati quadri elettrici, pannelli fotovoltaici e per la produzione dell'acqua calda, caldaie, pulsanti di emergenza, valvole. Stimati danni per decine di migliaia di euro con una valutazione per ora solo parziale, che dovrà essere approfondita dopo un'accurata pulizia dello stabile e la messa in funzione delle apparecchiature.

"Violare un edificio pubblico per distruggere tutto quello che si ha di fronte - commenta il sindaco Lorenzo Lucchini - è un gesto inaccettabile e un atto vile. Un grave danno per tutta la comunità, segno di una totale mancanza di senso civico.

Abbiamo garantito piena collaborazione alle indagini. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e che si possano individuare tutti i responsabili di questo atto meschino contro la città e ogni persona onesta". (ANSA).