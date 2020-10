Università: Torino 'misura' salute di docenti e dipendenti

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - L'Università di Torino è il primo ateneo italiano a 'misurare' la salute e la forma fisica di docenti e dipendenti per individuare e prevenire abitudini scorrette che potrebbero avere conseguenze anche gravi.

Wellness@Work for UniTo è un progetto basato su test rapidi che misurano composizione corporea, capacità fisiche e abitudini nutrizionali per individuare precocemente problematiche di sovrappeso, alimentazione scorretta, disidratazione e contrastarne la progressione.

Attraverso una serie di questionari e test, al via dal 19 ottobre, i nutrizionisti di Unito potranno fornire informazioni personalizzate mentre lo stato di forma fisica sarà riassunto da un indice che si basa su 6 parametri: forza della mano e delle gambe, flessibilità, equilibrio, fitness cardiovascolare, capacità di movimento delle dita. "Investire in questo tipo di azioni di Welfare per la comunità di appartenenza - sottolinea il professor Alberto Rainoldi, vice rettore per il Welfare, la sostenibilità e lo sport - significa mettere al centro la persona. In un anno saremo già in grado di raccogliere dati su un migliaio di partecipanti e questo ci permetterà di ricavare molte informazioni sullo stato di salute della nostra comunità, ma soprattutto di quantificare quanto intensi possano essere i cambiamenti adottando poche semplici nuove abitudini". (ANSA).