Umberto Tozzi dal vivo a dicembre con Songs

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, e fare un piccolo passo per far ripartire la musica. Umberto Tozzi torna live a dicembre con dei concerti speciali intitolati "Songs" nei teatri di alcune delle principali città italiane, iniziando con 3 appuntamenti nella sua città, Torino, per poi arrivare anche a Bologna e Milano.

"Songs" sarà anche un importante debutto per Umberto Tozzi: per la prima volta in 45 anni di carriera porterà in giro uno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l'occasione, a cui verrà data una nuova veste acustica.

Queste le prime date del tour: 4 dicembre: Torino - Teatro Colosseo; 5 dicembre: Torino - Teatro Colosseo; 6 dicembre: Torino - Teatro Colosseo; 14 dicembre: Bologna - Europauditorium; 17 dicembre: Milano - Teatro Dal Verme. (ANSA).