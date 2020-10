Torino, Berenguer al Bilbao per 12 milioni

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Alejandro Berenguer torna in Spagna: è ufficiale, infatti, il suo passaggio all'Athletic Bilbao. Il club basco ha diramato una nota per annunciare l'operazione, l'attaccante esterno classe 1996 lascerà il Torino dopo tre stagioni. La trattativa si è conclusa sulla base di 12 milioni di euro, il presidente Urbano Cairo centra una plusvalenza visto che per strapparlo all'Osasuna nell'estate del 2017 erano serviti poco più di 6 milioni. (ANSA).