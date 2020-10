Teatro: Cirko Vertigo, artisti padroni per una settimana

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - E' rivoluzionaria nella forma e nei contenuti la nuova stagione di Fondazione Cirko Vertigo 2020-2021, con una formula che mischia digitale e spettacolo fisico, e che mette il Caffè Muller nelle mani degli artisti. Il cartellone si chiama 'Solo in teatro', in quanto il direttore Paolo Stratta e la coreografa Mochi Susmondi hanno deciso di mettere a disposizione di ogni artista il teatro per un'intera settimana. "Si tratta di artisti circensi, acrobati, ballerini, performer, tra quelli che più hanno patito nel lockdown - dice Stratta - artisti fisici rimasti bloccati a casa per mesi. Per una settimana potranno fare ciò che vogliono e quelle loro azioni, quel loro backstage diventeranno spettacolo online per il pubblico che potrà cosi' seguirli intimamente. Gli spettacoli del cartellone, che apre il 3 ottobre con una performance della danzatrice Marigia Maggipinto, sono tutti visibili sia in sala sia in streaming sulla piattaforma Nice.

"Il settore del teatro circo ha patito tantissimo - dice Stratta - basta pensare al fallimento del Cirque du Soleil che, dopo aver accumulato debiti per 900 milioni di dollari e cancellato 44 mega spettacoli, ha licenziato 4.000 dipendenti.

Tutto va ripensato per rinascere". (ANSA).