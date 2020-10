Sanità: ospedale Rivoli, 3 nuovi sistemi di videochirurgia

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Saranno consegnate a giorni al blocco operatorio dell ospedale di Rivoli, tre nuove colonne di videochirurgia laparoscopica Olympus, che verranno utilizzati per interventi in laparoscopia di Chirurgia generale, Ginecologia, Otorinolaringoiatria e Urologia.

"Si tratta di strumenti di eccellenza e precisione - spiega il direttore dell'Asl To3, Flavio Boraso - capaci di una definizione dell'immagine 4K UHD (Ultra HD) pari a 4096 x 2160 pixel, la massima presente sul mercato. Una strumentazione che agevola il compito del chirurgo: autofocus grazie al controllo automatico della luce, ampia gamma di colori, manipolo leggero e con 4 pulsanti e molto altro".

Le tre colonne, dal costo totale di 174.155 euro, coperto con i fondi in autofinanziamento, saranno connesse al sistema centrale di archiviazione delle immagini Pacs, per la consultazione a distanza. La nuova acquisizione segue altri potenziamenti strutturali in ambito chirurgico dell'Asl To3 nei reparti di Chirurgia ortopedica, Chirurgia generale e Otorinolaringoiatria. "Il nostro obiettivo - aggiunge Boraso - è rendere la nostra chirurgia capace di modularsi sulle esigenze del singolo paziente". (ANSA).