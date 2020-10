Piemonte, slitta deroga capienza cinema e teatri

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - La Regione Piemonte ha deciso di attendere la stabilizzazione della curva epidemiologica prima di dare il via libera alla deroga sull'ampliamento della capienza di cinema e teatri. La scelta di aspettare, secondo quanto si apprende da fonti della Regione, è stata fatta prudenzialmente alla luce dei dati degli ultimi giorni, che evidenziano un incremento dei contagi in tutta Italia. In Piemonte, quindi, gli spettacoli in teatri e cinema continueranno a svolgersi seguendo il limite di 200 posti previsto dal Dpcm. (ANSA).