'Nizza è',weekend di degustazioni della docg a Palazzo Crova

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Weekend di degustazioni aperti al pubblico per il Nizza docg. Negli spazi di Palazzo Crova, a Nizza Monferrato, va in scena 'Il Nizza è', il 3 e 4 ottobre, organizzato dall'Enoteca Regionale in collaborazione con l'Associazione Produttori e la Città di Nizza, con il patrocinio del Consorzio della Barbera d'Asti. "Abbiamo voluto creare un evento nel quale, per la prima volta, sia possibile offrire in degustazione tutte le etichette del Nizza docg- spiega Mauro Damerio, presidente dell'Enoteca Regionale - inoltre, nel corso delle giornate aperto al pubblico (ce ne sarà un'altra, il 5 ottobre, riservata agli operatori del settore, ndr) sono previsti diversi momenti legati alla gastronomia locale per enfatizzare il forte legame che il Nizza docg ha con i prodotti del territorio".

Il pubblico potrà visitare gli spazi dell'Enoteca, il Palazzo del Gusto, degustare una selezione di vini Nizza docg. Domenica sera sarà invece organizzato un 'aperitivo speciale' con abbinamenti ad una selezione di prodotti della filiera corta 'T'amo', alla presenza dei produttori del Nizza docg.

"L'autunno - dice Gianni Bertolino, presidente dell'Associazione produttori del Nizza - è forse il momento migliore per i consumatori per approcciarsi al Nizza docg: un vino elegante, di struttura e, quindi, perfetto per il consumo in questo periodo dell'anno. I vini imbottigliati in primavera e in estate danno inoltre il meglio proprio dopo qualche mese in bottiglia". (ANSA).